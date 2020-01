Posted by Hector

ALIANZA PROGRESISTA SONORENSE SOLICITA SU REGISTRO

Es un ejercicio libre que tiene el propósito de fortalecer la participación política de nuestra gente:JVG

Con un registro inicial de 2 mil 350 afiliados integrantes de -Alianza Progresista Sonorense- presentaron ante el IEE, la solicitud para constituirse como Agrupación Política Estatal, a fin de tener el reconocimiento legal para promover la formación cívica de los ciudadanos y la participación democrática y política.

Fue el líder obrero, Javier Villarreal Gámez, que a petición de los afiliados entregó ante el Instituto Estatal Electoral, la documentación que exige la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora para conformarse como APE.

El Consejero Arturo Kitazawa Tostado, al recibir las constancias que avalan la conformación de la “Alianza Progresista Sonorense” destacó el interés ciudadano de los integrantes de APS por participar en temas público.

Por su parte Villarreal Gámez entrevistado luego de la entrega-recepción de los documentos, dijo que la Alianza en esta primera etapa está constituida por ciudadanos de 12 municipios de Sonora que sumaron la afiliación de 2 mil 350 personas.

“El propósito es promover la participación democrática, la participación política, la formación cívica de los ciudadanos y desde luego influir en la opinión pública y participar en la construcción de políticas públicas, ese es el propósito que nos motiva”, precisó.

A pregunta expresa de los representantes de los medios de comunicación aclaró que la Agrupación Política no recibe prerrogativas, no presenta candidatos, no aparece en boletas electorales, es una alternativa que establece la Ley para los ciudadanos, para que organizadamente tengan la oportunidad de establecer acuerdos con uno o varios partidos políticos, con un coalición, pero dijo son acuerdos que se registran ante el IEE.

Este avance democráticoby cívico de los compañeros trabajadores que la integran, es un ejercicio libre que tiene el propósito de fortalecer la participación política de nuestra gente, destacó luego de luego de reiterar que tods agrupaciones validada por el Consejo General del IEE Sonora, podrán participar en el próximo proceso electoral, mediante acuerdos con un partido político, coalición o candidatura común.