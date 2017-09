Posted by Hector

Alan Tacher anuncia que será papá por quinta vez

En medio de tanto dolor por haber perdido hace días a su padre, Alan Tacher ahora tiene un gran motivo para volver a sonreír, pues su esposa, la actriz Cristina Bernal, está de nuevo embarazada.

Por supuesto, esta feliz noticia ha llenado de esperanza e ilusión al conductor, quien ya tiene cuatro hijos: Hannah, Nicole y Alex, sus hijos mayores que tuvo en una relación anterior, y Michelle (2 años), su primera hija al lado de su actual esposa, Cristy.

“Dicen que no hay quinto malo!! Haha les compartimos mi @cristybernal y yo que vamos a ser papás!!! Gracias por todas las muestras de cariño y amor. Son fenomenales!!!

“En una época de turbulencia emocional, en una época de noticias desagradables, de momentos muy difíciles… no hay nada mejor que esta noticia que me llena el corazón y el alma #graciasvida @hannahtacher @nicoletacherr @alextacherlois @michelletacherbernal que creen? Baby’s coming to town… niño o niña? Que será?… chief, papi… lo vas a conocer desde el cielo”, de esta forma Alan dio hoy la noticia en su cuenta de Instagram.

Se espera que el hijo de Alan nazca en febrero.

En el mensaje, que está acompañado por una foto del ultrasonido de Cristy, el presentador de 46 años nombró a sus cuatro hijos y a su Chief, como le decía a su papá, quien antes de partir se enteró de que iba a ser abuelo una vez más, de acuerdo con el programa Despierta América.

“Sí le alcanzamos a decir, incluso le dijimos que me tocara el estómago y le decíamos: ‘¿Qué cree que va a ser, suegro?’. Y él decía: ‘Va a ser niño, tiene que ser niño, eh”, contó Cristy visiblemente emocionada en el programa.

Alan indicó que esperan que el bebé nazca a finales de febrero; sin duda, una noticia que alegra no sólo al conductor, sino también a toda su familia en momentos tan dolorosos como lo es el reciente fallecimiento de don Alejandro Tacher.