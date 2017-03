Posted by Hector

@AccionNacional López Obrador es un farsante

Andrés Manuel López Obrador no debe ignorar a los millones de mexicanos que exigen conocer la verdad sobre sus finanzas personales y las de su partido.

El Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseveró que ya es hora de que Andrés Manuel López Obrador aclare las graves acusaciones que pesan sobre él.

“Los números que maneja Andrés Manuel López Obrador, simplemente no cuadran. El Gobernador Yunes tiene las pruebas que demuestran que el cinismo del Presidente de Morena no tiene límites y que, efectivamente, los dichos de este personaje no coinciden con la realidad, lo que lo convierte en uno de los políticos menos transparentes de todo México”.

Ricardo Anaya destacó que, en esta ocasión, la desgastada estrategia de victimización del dirigente de Morena no le servirá de nada ante las pruebas que están saliendo a la luz, como las que hoy presentó el Gobernador de Veracruz en el sentido de que López Obrador no ha pagado impuestos.

“López Obrador es un farsante. Dice una cosa pero hace otra. Predica la honestidad, pero sus conductas demuestran que es un político corrupto que lo mismo recibe dinero de Javier Duarte, que evade impuestos”, puntualizó.

El Gobernador Yunes reveló que López Obrador gasta más de 3 millones de pesos diarios en su campaña personal, que no paga impuestos y que sus propiedades, cuatro en total, están a nombre de su esposa. Anteriormente, reveló que AMLO y Morena recibieron del ex gobernador veracruzano, Javier Duarte, 2.5 millones de pesos diarios durante la campaña electoral del año pasado.