Posted by Hector

Acá entre nos, el primer-tercer informe

Por: Ramiro Chávez B.

Del primer-tercer informe me quedo con la interconexión de la comunicación no verbal y la narrativa del mandatario.

Fusionar ese esquema envía un mensaje donde los “errores” se convierten en simbolismos que continúan el propósito de la equivocación: comunicar.

López Obrador junto con su equipo, aunque no lo parezca detalla, pulen y sincronizan cada movimiento “ocurrente”.

Lo sucedido con el informe es más allá de los resultados un claro mensaje de comunicación en el tema de la austeridad pues en automático cualquiera compara tal evento con el anterior. En términos de comunicación jugar con lo medible ofrece resultados.

Un discurso sin imágenes y alta tecnología, se recurrió a centrar la atención en lo más rentable que tiene el sexenio de la cuarta transformación: la narrativa del Presidente.

Pasadas las horas, algunas plumas comenzaron a deslizar fallas y errores, a repasar las debilidades del Gobierno los altos números de muertes violentas y la falta de medicamentos, el estancamiento económico y el crecimiento 0 por ciento… pero la narrativa se impone aunque no lo parezca, “no es por presumir”… una frase corta y muy de clase media, baja y alta.

El domingo fue corto, el informe lo vio quien quiso y no se colocó en cadena nacional, de nuevo el equipo de López Obrador dejó que el informe corra por las redes, “solo” en aparente descuido. Yo no lo creo y veo así. Vuelven a comunicar con elementos como la pared que está detrás del Presidente y que dice Tercer Informe y él sostiene un libro con Primer Informe.

El efecto se logró pues en google miles de paginas aparecieron con el encabezado con una interrogante.

Así pasan las horas y amanece en Sonora, un Estado Gobernado por una mujer Claudia Pavlovich y el PRI, y la tierra de unos de sus hombres de confianza Alfonso Durazo.

Hay por supuesto una mañanera con aroma a machaca, chorizo, huevos y coyotas. Esto puede ser interpretativo si así lo prefiere el lector. Pero en su visita el Presidente vuelve a comunicar con simbolismos a la clase política y al colectivo popular.

La carretera no está lista y de ello admitió y sacó carta, puso a Sonora y su Gobierno en un trato distinto a otras entidades, viene e instala al ejército para atender de manera directa municipios altamente afectados por la violencia, se reunió con padres de la Guardería ABC y dejó neutralizado el ambiente que les acompaña. No es lo mismo citar a los padres ABC a la ciudad de México que estar con ellos y en atención particular por el Presidente de la República. Habló del Fondo Minero y aunque no dijo el como, reconoció que en Sonora esos recursos si llegan a la gente (él tiene otros datos donde tal fondo no llega en otros Estados).

Así el Presidente dejó la mañanera en Sonora, al estilo de las mismas donde para casi toda pregunta le acompañará como respuesta una posible cabeza de nota al reportero.

Acá entre nos, para los efectos de la comunicación a veces con el título tenemos para entender la nota completa y en ese sentido la narrativa y el simbolismo del Presidente siempre está tocando la bola.