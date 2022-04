Posted by Hector

Abraham “El Cubano” Mier y los Derechos Humanos

Cooperativa Verbal

Lo que aún no alcanza a ver la sociedad caborquense es la falta de sensibilidad del actual gobierno municipal encabezado por Abraham “El Cubano” Mier. Así se interpreta debido a muchos ejemplos como el capricho de llevar a cabo las fiestas del seis de abril a pesar de la ola de violencia que vino a dejar familias en luto y la mayoría en la zozobra de ser una estadística más del daño colateral. Hace casi dos meses, el 8 de marzo la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió RECOMENDACIÓN No. 09/2022 del EXPEDIENTE CEDH/IV/33/01/EQ/2021 a la AUTORIDAD RESPONSABLE: AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA H. CABORCA, SONORA por ACTOS RECLAMADOS COMO VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS: DETENCION ARBITRARIA, VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO, ABUSO DE AUTORIDAD E INCOMUNICACION. Los conceptos por si solos se explican del cómo se usa la ley a discreción por parte del actual Presidente Municipal. Para concluir esta recomendación que estamos anexando en imágenes ustedes apreciarán que se determina que hubo ABUSO DE AUTORIDAD, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y/O LOS QUE RESULTEN. Y este caso es en relación al líder sindical Efraín Enciso Peinado quien no se arrodilló a los caprichos de la actual administración. Esto deja algunas preguntas en el aire para los amigos, actual gabinete y por supuesto a los contrarios al titular el poder ejecutivo. ¿Quién sigue? ¿Todo aquel que no esté de acuerdo con él, esto es lo que le espera? ¿Hasta dónde el Gobernador Alfonso Durazo permitirá que se haga y deshaga en Caborca?

























Fuente: https://www.cedhsonora.org.mx/Pagina/public/Recomendaciones vaya a las recomendaciones año 2022