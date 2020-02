Posted by Hector

A PETICION DE… LA POLICÍA EN CABORCA SE QUEDÓ SIN EL DINERO DEL FORTASEG

Por: José Alfredo Gastélum Rocha

Caborca, Sonora, a 10 de febrero del 2020.- Pero como pues’n!! Va para mis dos o tres video-escuchas o lectores, sobre el asunto del dinerito proveniente del Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública (FORTASEG), que ya no recibió la Policía Municipal de nuestro querido Caborca el año 2019 y que tampoco recibirá este año 2020.

A manera de respuesta sobre sus cuestionamientos de que eso ya no es noticia, de que ya lo había dicho el ayuntamiento desde principios del año pasado y que a mi nomás me gusta hacerla de tos; aunque me lo recordaron con otros adjetivos que mi autocensura no me permite repetir.

Pues les comento que precisamente a principios del año pasado, el 29 de enero del 2019, el Ayuntamiento de Caborca emitió un boletín de prensa sobre la entrevista del presidente Librado Macías y el Delegado regional federal Abraham “El Cubano” Mier, con el Secretario de Seguridad Alfonso Durazo, allá en la ciudad de México; mismo que se difundió en la prensa y en redes sociales.

El objetivo principal era afinar detalles para continuar en el programa Fortaseg 2019 en Caborca; y el Cubano Mier también aprovechó para tratar el asunto de la carretera de interconexión Sasabe – Altar – Caborca, que bien pudiera detonar el turismo en esta región.

Claro que Durazo Montaño les dijo que Caborca seguiría contando con los recursos y que solo era cuestión de afinar detalles para su inversión en capacitación, equipamiento, unidades y demás apoyos para un mejor desempeño de los elementos de la corporación.

Y a’i está, siempre no se hizo, pues a pesar del compromiso que Durazo hiciera con el Alcalde suspendieron a Caborca del programa Fortaseg y los policías se quedaron sin ese dinerito el año pasado y otra vez en este año 2020…

Y sobre la carretera Sasabe – Altar – Caborca, que el Cubano Mier aprovechó para tratar también con Alfonso Durazo, pues supongo que adiós detonación del turismo y a olvidarnos de esa carretera… Nos vemos… o nos escribemos.