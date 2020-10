Posted by Hector

A HUELGA EL 10 NOV CTM

ANUNCIA CTM HUELGA ESTATAL MASIVA EN APOYO A OPERADORES DEL TRANSPORTE URBANO

El dirigente de la CTM en Sonora, Javier Villarreal Gámez, anunció el emplazamiento a huelga de manera masiva de todas las empresas con las que la organización tiene la titularidad de Contratos Colectivos de Trabajo, en solidaridad con los trabajadores del transporte urbano en Hermosillo.

Esta determinación se dio a conocer luego de que el Pleno de Secretarios Generales de las Federaciones municipales de la organización en Sonora, aprobara emplazar a huelga con estallamiento masivo para el próximo 10 de noviembre, exigiendo EL ABSOLUTO RESPETO AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE HUELGA y que se resuelvan favorablemente los temas del transporte urbano y otros conflictos más que se tienen en el estado y donde la autoridad no ha tenido voluntad política para resolverlos.

Los trabajadores del transporte urbano decidieron iniciar un movimiento de paralización de labores, tras las repetidas prácticas de la empresa de violar sus derechos laborales, al reducirles unilateralmente su salario pactado de 300 a 257 pesos diarios, el no pago del día de descanso ni de horas extras.

Villarreal Gámez manifestó que este emplazamiento a huelga general de los sindicatos cetemistas es con la intención de demostrar la unidad y solidaridad que existe entre los 130 mil trabajadores que conforman las diversas organizaciones de la CTM en sonora, y que trabajan día a día para lograr el bienestar de las familias.

“Los cetemistas reprobamos la actitud de las autoridades laborales del gobierno del estado de Sonora que archivaron de manera arbitraria e ilegal la huelga de los operadores del transporte urbano que debía de estallar el 20 de octubre a las cinco de la mañana, como sabemos se archivó en un acto que no tiene precedente en la historia del estado y del país”, estableció.

Explicó que cuando hay una revisión General de Contrato Colectivo no se puede archivar una huelga, el artículo 926 de la Ley Federal de Trabajo dice que la autoridad, en la audiencia de conciliación previa a la huelga no puede acordar nada en relación a la existencia o inexistencia de la huelga, ni a la justificación e injustificación de la misma.

Calificó como un abuso de poder y una irresponsabilidad muy grave que el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Jorge Clausen Marín, con la complicidad del Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela, determinaran archivar el expediente.

Sostuvo que los dirigentes municipales votaron por unanimidad para presentar de manera conjunta los emplazamientos a huelga en las juntas de conciliación de Hermosillo y Cajeme que son las que ven los asuntos colectivos de Sonora, de igual forma en la Junta federal los sindicatos que los ven en materia federal.

En la conferencia de prensa el líder obrero estuvo acompañado por, Aurelio Flores García, Dirigente Municipal de la CTM; la diputada Rosy Martínez, Héctor Robles Núñez, secretario General adjunto; Óscar Ortiz Arvayo, secretario de Organización; Román Holguín, secretario del Trabajo de CTM-Sonora y Hermenegildo Gutiérrez subsecretario del Transporte.