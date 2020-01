Posted by Hector

Siempre respetaremos la voluntad de los pueblos, afirma presidente López Obrador en Texcoco

Encabeza diálogo con los pueblos náhuatl, otomí, matlatzincla, tlahuica y población indígena migrante del Estado de México

En Huayacocotla, Veracruz, primer mandatario dialoga con pueblos náhuatl, otomí, tepehua y huasteco

No vamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado, vamos siempre a escuchar a todos

Presenta avances del programa de Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez García’

Texcoco, Estado de México, 5 de enero de 2019.- En el último punto de su gira de fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó diálogo con los pueblos náhuatl, otomí, matlatzincla, tlahuica y población indígena migrante, a quienes informó que en el 97 por ciento de hogares de familias indígenas en el país se recibe al menos uno de los apoyos del gobierno federal, y que este año la cobertura llegará al 100 por ciento.

Al recordar que la Cuarta Transformación es la primera que se da de manera pacífica porque es la misma población quien respalda el cambio, el primer mandatario afirmó que se trata de un gobierno democrático, honesto y humanista:

“Y vamos a respetar siempre la voluntad de los pueblos. No va a haber imposiciones, no vamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado, vamos siempre a escuchar a todos, vamos a escuchar al pueblo.”

En ese sentido, recordó que la presente administración no ha expedido una sola concesión para explotación minera, no permite el fracking ni el uso de semillas de maíz transgénico, por lo que no se cometerán arbitrariedades en la construcción del Tren Maya porque se trabajará sobre las vías existentes desde el siglo pasado y no serán derribados los árboles.

“Yo les pregunto a los que ahora se están oponiendo al Tren Maya: ¿por qué no se opusieron cuando los gobiernos neoliberales entregaron 90 millones de hectáreas para la explotación minera?”

Además de informar sobre el avance de los programas del gobierno federal, el presidente participó en la ceremonia tradicional náhuatl y escuchó los planteamientos de autoridades indígenas, previamente acordados en asamblea.

Durante su intervención, la directora general del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez García’, Raquel de la Luz Sosa Elízaga, señaló:

“Las sedes educativas que hoy suman 100 en todo el país, estamos en todos los estados de la República, tienen un objetivo muy central, que es dar servicio a nuestras comunidades e incorporar a cuantos estudiantes nos sea posible en los lugares más alejados.”

El presidente también estuvo acompañado por el gobernador Alfredo del Mazo Maza; el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes; y la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas.

Como invitados especiales acompañaron al presidente la autoridad tradicional otomí, Ernestina Ortiz Peña; el representante de la Casa Señorial de Nezahualcóyotl, Miguel Velázquez Ixtlixóchitl; el jefe supremo matlatzinca de San Francisco Oxtotilpan, Aureliano Martínez Hernández; el jefe supremo tlahuica Raúl Raymundo Meregildo. Igualmente, la estudiante de la Universidad para el Bienestar ‘Benito Juárez’, Ariadna Michell Vázquez Espinosa.

Por la mañana, el presidente encabezó diálogo con los pueblos náhuatl, otomí, tepehua y huasteco en Huayacocotla, Veracruz, donde anunció el apoyo del gobierno federal para la construcción de caminos de concreto a cabeceras municipales.

Se trata de un circuito que comunicará Zontecomatlán, Huayacocotla, Zacualpan, Texcatepec y Tlachichilco, colaboran el gobierno de Veracruz y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal, de acuerdo con lo expuesto por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El presidente López Obrador recordó que en un par de semanas encabezará la inauguración de los primeros 26 caminos concluidos en Oaxaca, gracias al mecanismo de entrega directa de recursos a las autoridades tradicionales para garantizar que no exista corrupción y que las obras se desarrollen en tiempo y forma con mano de obra local. Respecto a los caminos que se construyen en Veracruz, agregó:

“Pedí también que se incluya el camino de Ilamatlán. Y hacemos el compromiso de ayudar a Cuitláhuac para que esos caminos se hagan, que se le dé trabajo a la gente y que quede el presupuesto en los mismos municipios… Y en el sexenio dejemos pavimentado la mayor parte de los caminos que se necesitan en esta región del estado de Veracruz. Ese es un compromiso que estamos haciendo.”

Durante su intervención, la directora general del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez García’, Raquel de la Luz Sosa Elízaga, agradeció el apoyo de todos los integrantes del ejido carbonero Jacales, en cuyo espacio se espera inaugurar uno de los planteles el próximo mes de marzo. Al presentar el informe de avances, Sosa Pulido dijo:

“Tenemos, tal como el presidente lo anunció y se comprometió, 100 sedes educativas en todo el país. Se inició ya la construcción de 85 de estas 100 universidades.”

Agregó que las y los estudiantes que iniciaron el año pasado, en 2021 egresarán titulados de estas universidades que cuentan con registro de la SEP.

En Huayacocotla, el presidente también estuvo acompañado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez; el director del INPI, Adelfo Regino Montes; y el presidente municipal de Huayacocotla, Juan Enrique Lemus Salazar.

Como invitados especiales acompañaron al primer mandatario los representantes de los pueblos náhuatl, Emir Hernández Cortés; otomí, Simona García Antonio; huasteco, Andrea Santiago Ignacio; tepehua, Fidel Rayón Antonio; así como el estudiante del plantel universitario en el municipio, Bacilo del Ángel Santiago.

Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez García’

100 sedes educativas abiertas para todo el país.

36 licenciaturas profesionales.

31 planes de estudio y 81 sedes educativas registradas ante la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

42 mil 775 estudiantes registrados.

14 mil 11 estudiantes con beca.

815 docentes en sede.

85 predios donados por municipios.

17 predios en proceso de desincorporación o en asignación por entidades estatales o del gobierno federal.

Inicio de los trabajos de edificación: 85 sedes.

Duración prevista de los trabajos de edificación

Primera fase con capacidad para 320 estudiantes: 8 semanas.

Segunda fase con capacidad para 640 estudiantes: 12 semanas.