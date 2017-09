29 Comparecencias De Funcionarios

antes del II Informe de Gobierno de Karina García

El Regidor Héctor Martínez felicitó a la administración municipal por la transparencia y la manera de comunicar la situación que guarda el Ayuntamiento

Caborca, Sonora.- El regidor Héctor Martínez participó en las 29 comparecencias de las diferentes dependencias del gobierno municipal que encabeza Karina García como Presidenta Municipal.

“Muy satisfecho por la transparencia y la manera de comunicar la situación que guarda el Ayuntamiento; una dinámica sin precedentes en las administración anteriores que se destacaron pero por su opacidad”.

Comentaba sobre Desarrollo Integran para la Familia: “Un DIF que vino a dejar de ser negocio personal y se regresó a su objetivo primordial de ser una Institución que unifique acciones para diseño de programas y políticas públicas, que dé respuesta a las necesidades y demandas en materia de asistencia social y que fortalezca la calidad de vida de las familias y grupos sociales más vulnerables; veo que se están cumpliendo pues con la profesionalización de la Subprocuraduría de la defensa del menor y ahora del adulto mayor marcó un parteaguas en la manera de atender las necesidades de la población. Una Unidad de Rehabilitación que debido a sus resultados en gestión y calidad en servicios ahora será regional para atender a los municipios del distrito. El CADI que se le conoce como la guardería del DIF con mejores instalaciones ya que está subsanando problemas que venía arrastrando señalados por protección civil. La Casa Hogar para niños que administra esta misma dependencia ahora es un lugar digno y con capacidad para atender a los menores que tiene. La funeraria hoy tiene más equipamiento y un panteón que le dará certeza a los dolientes que sus familiares difuntos estarán en un lugar más digno sin dejar de mencionar el ordenamiento y embellecimiento del paso por la ciudad. Inapam ahora más eficiente en atención a los adultos. Desayunos escolares y despensas a personas vulnerables así como las personas con discapacidad que hoy tienen un autobús especializado para ellos. Gaby Caldera ha sido una muy buena decisión por parte de Karina para llevar las riendas de esta dependencia que sigue dando grandes resultados”. “OOMAPAS también estuvo presente en las comparecencias y se está volviendo a convertir en un

referente de buenas cuentas a pesar de entrar en una verdadera crisis financiera y por ende operativa y hoy con René Dávila a la cabeza pues se está componiendo el barco. Se están saneando las finanzas y eficientando la operatividad. Aún hay mucho que hacer pero todo indica que se logrará el objetivo. Obras y Servicios y desarrollo urbano están poniendo la muestra a dos años del cómo se deben hacer las cosas para que la ciudad esté en orden y limpia”.

“El deporte y la juventud dieron excelentes resultados, aun y con los problemas financieros la creatividad se abrió paso y los resultados fueron más que buenos. En Sindicatura falta mucho por hacer pero le he solicitado al Síndico que pida ayuda para entregar buena cuentas para éste último año”. “Otra de las dependencias que tuvo mucho que informar fue sin dudas Fomento Económico y Turismo, le dieron la vuelta a la percepción que existía de Caborca en economía fuera del municipio. Y es que Roberto Morineau y su equipo se pusieron la camiseta y se llevaron dos temas de la mano La Inversión y la capacitación y equipamiento de los empresarios locales. Creo que es una fórmula muy buena ya que la inversión es sinónimo de derrama económica en la región y no dejas de lado a los comerciantes de la localidad para que se expandan y tengan capacidad para la competencia en este mundo tan globalizado”. Y comentaba el regidor acerca de Finanzas: “Cuando comparece la Tesorera Irina Franco y su equipo ante los regidores te cae el “20” como se dice en el argot popular, del maremoto que pasó por el Ayuntamiento en pasados trienios y es que Karina García y su equipo financiero ahí la llevaban el tema, lo iban sacando adelante y luego les llegaron todas las demandas y pagos que no estaban programados. Y la falta de programas contables que a “Rio Revuelto Ganancia de Pescadores”. A dos años de estar al frente de las finanzas se cerraron llaves de fugas que debilitaban las finanzas de la administración municipal”. “Los grandes resultados en Cultura y Acción Cívica se ven. De los aciertos de Karina son los liderazgos de esta área pues son gentes dedicadas al tema y quien mejor que ellos mismos para consolidar el trabajo de esta dependencia”.

“En Secretaría Municipal con IMPA se han realizado importantes apoyos y canalizaciones para la prevención en los adolescentes de manera profesional. En Planeación en el Plan de Desarrollo Municipal se han cumplido a solo dos años el 70 % de los objetivos que se recopilaron en la campaña a través de las mesas de trabajo con la sociedad, eso habla muy bien. Y en transparencia un municipio que cumplió el 95% de los objetivos. Y calificó como uno de los 5 municipios con la mejor aprobación de la cuenta pública de 2016. Así como la agenda municipal que se sentaron precedentes a otras administraciones. Una dependencia que le cambió el rostro a la manera de hacer política y se está haciendo de manera profesional con Ricardo Araiza, otro acierto más de la Presidenta”.

“Los ataques que se llevan a la red social son reflejo de las frustraciones de lo que no pudieron hacer los que se fueron y quieren volver. QUE NO SE NOS OLVIDE, como lo dijo Karina, no se nos olvide como encontramos la administración municipal, sin dinero, sin equipo, sin recursos humanos entusiasmados. Que no se nos olvide como estaban las calles de Caborca y la falta de equipo y de seguridad y policías. El informe en la costa fue una decisión muy acertada que apoyé con todo, ya que comparto que por trienios ha sido un área muy abandonada y llena de promesas incumplidas y que hoy se está haciendo algo importante por el rezago tan grande de las comunidades. 47 % del presupuesto ahora está haciendo aplicado a La Costa de Caborca, esas son muy buenas noticias”.

Y concluía Martínez Cruz: “Ya lo ha dicho Karina García, a escasos meses del tema electoral como administración no nos distraemos del tema para el cual fuimos elegidos. Poner orden y demostrar que sabemos hacer la tarea es prioridad para los que me acompañan. Demostrar que hay profesionalismo y compromiso con Caborca es la constante de nuestro quehacer en la tarea diaria. Elegir a los ciudadanos adecuados para la continuidad de los proyectos que logren el desarrollo de nuestro municipio es esencial, no hay que volver a equivocarse”.