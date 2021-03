Posted by Hector

Un Sonora Ganadora, la propuesta de Ernesto Gándara

…

Una campaña innovadora, creativa y cargada de propuestas es lo que presentó Ernesto Gándara Camou al inicio del proceso electoral para elegir al futuro gobernador de Sonora; con su concepto “Sonora Ganadora” manda un mensaje a las familias sonorenses de que a pesar de las crisis de salud y económica, podemos avanzar si trabajamos unidos, si capitalizamos las oportunidades que se asoman al horizonte y con la fortaleza, la reciedumbre y el carácter de Sonora, sumando a ello el liderazgo de Gándara Camou, con el timón del barco, nos pondrán en la ruta de la esperanza y aunque el mar sea tempestuoso llegaremos a buen puerto.

La pandemia nos hizo perder mucho: el confinamiento nos aisló, el virus nos alejó del saludo y los abrazos; de las palmadas y los besos. Perdimos el goce de estar juntos, la alegría de reunirnos con quienes amamos. Hoy nos toca ganar. A Sonora le toca ganar. A ti te toca ganar.

Gándara Camou reconoce en su inicio de campaña que nuestro pasado inmediato es de dolor por las muertes de familiares y amigos; de desánimo por la pérdida de empleos y la afectación que eso genera a la economía familiar; el ánimo social esta cargado de pesimismo e incertidumbre, pero justamente de ahí se desprende esta nueva visión de esperanza, de ánimo y de trabajo conjunto para vencer de nueva cuenta a la adversidad que pretende pintar un panorama desalentador, pero que al igual que los atardeceres de Sonora, puede convertirse en un acto de sublime trasformación que nos arrope generosamente.

Ciertamente la historia está escrita “en pasado”, pero tiene la visión de que nosotros, juntos, la escribiremos en este presente, lleno de retos que nos impulsan a dar lo mejor para Sonora. Si lo hacemos juntos, vamos a salir adelante.

El Candidato de la Alianza Va Por Sonora nos ha dicho que hemos vivido muchos retos, unos más intensos que otros. Pero siempre con la esperanza de que exista ese futuro próspero que anhelamos para nuestros hijos: lejos de divisiones y en el que las diferencias que existen son salvables con el acuerdo, el respeto y el compromiso de hacer lo mejor para los nuestros.

“El Borrego” Gándara Camou es sensible a esa situación, pero a partir de ella es que establece un nuevo camino, indica una forma de salir adelante, no menosprecia el pasado, pero invita a ver el futuro y construirlo juntos, nos llama a verlo y luego concretar esa “Sonora Ganadora”.

Su campaña inicia sustentada en los valores que siempre lo han acompañado: en la fuerza que le da su familia, con sus esposa e hijas y todos sus hermanos y hermanas; en la trasparencia que lo acompaña en su desempeño público; en la honestidad con la cual enmarca su carrera y en el respeto a todas las personas, pero particularmente a la mujer.

La primera sorpresa que nos ofrece su campaña, es el video con el cual se presentó en este su primer contacto como Candidato a la Gubernatura, mediante el cual busca consolidar el respaldo de la ciudadanía que lo acompaña desde hace varios años.

En esa primera grabación en video, el Candidato de la Alianza Va Por Sonora patentiza sus valores y pone muy alta la vara para el resto de los aspirantes: de entrada plantea su declaración 3 de 3, donde incluye declaración patrimonial, de intereses y ante el SAT; pero además agrega un examen antidoping, una carta de no antecedentes penales, una carta expedida por autoridad competente donde se establece que a su paso por el gobierno no ha cometido daño patrimonial ni tiene ninguna investigación ante algún órgano de trasparencia o fiscalización del gasto gubernamental.

Y lo más importa presenta una carta de no violencia contra la mujer y establece el compromiso inmediato de promover una ley para que en su gobierno no tengan cabida aquellos con antecedentes de violencia contra mujeres. No es solamente un discurso, es también una acción concreta para garantizar su cumplimiento y hacer sentir que “Sonora Ganadora” es femenina.