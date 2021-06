Posted by Hector

Anaconda y el Gabinete de “El Cubano”

…

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Como ya lo decíamos en la columna anterior, paso a paso va agarrando el agua su nivel, por lo que las “grillitas” por falta de pago a algunos colaboradores de las campañas y uno que otro desleal a su partido, van quedando atrás al recibir sus pagos pendientes y empiezan a aparecer las primeras caritas en lo que será la próxima administración municipal y podemos ver que nuestro amigo “Ardillita” Mange, será el Director de Comunicación Social con “El Cubano”, salvo lo que pudiera ocurrir de aquí al inicio de dicha administración municipal en esta Heroica Perla del Desierto, pues no debemos olvidar que “del plato a la boca se cae la sopa”. Esperemos que no sea este el caso ya que bien merecido lo tiene el famoso locutor Ardillita Mange.

En cuanto al nombramiento del Secretario de la Comuna, se están jaloneando el veterano de lides política Ing. Abertano “El Tatano” Vanegas Burke y el roba luz Jorge Luis Moreno Dávila, quienes al parecer se la rajaron bien en la campaña al lado de su gallo “El Cubano” Mier, y ambos se sienten con el mismo derecho para despachar como Secretario Municipal los próximos tres años, por lo que el alcalde electo ya tiene una buen bronquita en su inicio de la cual sabrá salir airoso, como siempre lo ha hecho de las miles y miles de broncas que le achacaron a lo largo y ancho de la campaña.

Así es, querido Anacondista, pues también nuestro actual Alcalde Librado Macías González, una vez que termine su mandato al frente de los caborquenses, se nos va al Estado como titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), allá en la capital sonorense. Seguramente que el gobernador electo Alfonso Durazo, le vio las ancas al pollo y decidió sumarlo a su cuerpo de colaboradores, sabedor que será una buena pieza en su gabinete.

En tanto esto pasa en la política, el resto de la sociedad vuelve a su normalidad, y el COVID 19 a seguir haciendo de las suyas, por lo que se requiere de inmediato una nueva campaña política para volver a bajar los niveles de contaminación de este tristemente célebre virus, como sucedió durante el período que duraron las campañas donde poco o nada se decía de este maldito virus, por lo que urge que ahora los ganadores “negocien” con este COVID 19 y logren otra tregua como lo lograron para realizar sus campañas sin trabas.

El payasito a su punto de trabajo en el boulevard Aviación y Carretera Internacional, las “bonitas” a su esquina de calle Ocho y Carretera Internacional por fuera de la terminal de autobuses “Dávila”, este humilde Anaconda a mi negro teclado, mi compadre “Pollo” Vanegas a su campo agrícola, y así sucesivamente se va logrando el ritmo de la nueva normalidad. Eso sí, todos con el cubre bocas bien puesto para colaborar con el granito de arena que nos toca poner en contra del COVID 19.

Por lo pronto estaremos muy pendientes con cámara y toda la cosa en mano para tomar nota de las caritas que vayan agarrando forma y figura dentro de la próxima administración de “El Cubano” Mier, que sin duda serán gentes capaces y con el perfil necesario para realizar el mejor de los papeles en las misiones que se les encomienden, porque además resultará necesario ser así, ya que los tiempos que se avecinan no son nada fáciles, por el contrario habrán de tomar medidas extremas para poder salir adelante y sacar al buey de la barranca, como se ha ido mirando en los planos estatales y nacionales, donde ya no sienten lo duro, sino más bien lo tupido.Y en mientras llegan esos tiempos, nos vemos mañana con otra columneja, si Mi Poder Superior me lo permite.